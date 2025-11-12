Dos aprehendidos tras denuncia por caza ilegal en zona rural

Miembros de la Dirección General de Patrulla Rural detuvieron a dos hombres en el paraje La Carbonada luego de un seguimiento controlado y con el uso de armamento de letalidad reducida.

El procedimiento comenzó alrededor de las 22.05, tras la denuncia de vecinos que alertaron sobre la presencia de sujetos armados realizando caza en la zona. Durante el operativo, los efectivos incautaron dos escopetas, más de 100 cartuchos y una motocicleta Yamaha YBR.

Los detenidos fueron trasladados a disposición de la Justicia junto con los elementos secuestrados.