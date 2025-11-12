Hallan a un hombre oculto en una inmobiliaria y lo retienen al huir

Un episodio inusual se registró este miércoles en barrio Centro América, donde una inmobiliaria ubicada sobre calle Florencio Parravicini al 2500 fue escenario de un ingreso no autorizado que activó un operativo policial.

Según informaron fuentes del sector, el encargado descubrió a un hombre escondido detrás de unos muebles en el depósito del comercio. Al ser sorprendido, la persona escapó hacia la vía pública, lo que motivó una rápida intervención de los móviles que patrullaban la zona.

A pocos metros del local, el hombre fue interceptado y retenido por el personal policial que acudió al llamado, recuperándose así el control del establecimiento comercial.

El hecho quedó a disposición del Magistrado interviniente para la continuidad del procedimiento correspondiente.