Importante operativo en Playas de Oro: levantan asentamientos y retiran los asadores

En horas de la madrugada de este miércoles se desplegó un importante operativo en el sector del balneario Playas de Oro de Villa Carlos Paz, con la participación de personal policial y Seguridad Urbana y las máquinaria de obras públicas.

El procedimiento tiene como objetivo levantar los asentamientos informales instalados en la zona por personas provenientes de distintas localidades, quienes se habían establecido en el sector público del balneario.

De manera paralela, maquinarias de la Municipalidad de Villa Carlos Paz trabajan en el retiro de asadores y estructuras precarias, ya que el espacio había comenzado a utilizarse de manera indebida, convirtiéndose en un punto de consumo de alcohol y estupefacientes, lo que generó un contexto de inseguridad y preocupación entre los vecinos del barrio.