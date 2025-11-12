Murió un trabajador al caer mientras podaba en Tribunales de Jesús María

Un hombre de 36 años murió este miércoles en Jesús María luego de sufrir una caída mientras realizaba trabajos de poda en el patio interno del edificio de Tribunales. El hecho ocurrió pasado el mediodía y generó un amplio despliegue de servicios médicos en la zona.

Desde calle Sarmiento esquina Alberdi hasta el Hospital Vicente Agüero, una ambulancia trasladó al trabajador, pero los profesionales constataron el fallecimiento minutos después de su ingreso.

Las primeras informaciones indican que la persona cayó desde una escalera por motivos que aún deben determinarse. Como consecuencia del impacto, sufrió un traumatismo de cráneo grave que derivó en la pérdida de la vida.

La causa quedó bajo investigación de la fiscalía de Jesús María, con intervención del magistrado interviniente, a cargo del Dr. Guillermo Monti, quien ordenó las actuaciones correspondientes.