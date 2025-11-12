Otra vez la inseguridad golpea al barrio El Fantasio

Una vez más, la inseguridad golpea al barrio El Fantasio de Villa Carlos Paz. Este martes por la noche, delincuentes ingresaron al hotel Piedras Moras sobre calle Perito Moreno.

El hecho sucedió alrededor de las 23 horas y fue la encargada del lugar la que se percató de la situación y dio aviso a la policía. La mujer contó a EL DIARIO que los delincuentes se llevaron varios electrodomésticos de las habitaciones y agradeció que no hubiera huéspedes alojados en el hotel al momento del robo.

Por otro lado, agradeció la rapidez de las fuerzas policiales que acudieron de inmediato al lugar y a los vecinos que la ayudaron.

El barrio viene siendo azotado por diferentes delitos en los últimos tiempos, desde la departamental Punilla se han dispuesto importantes operativos y la colaboración de infantería para detener la situación. Los vecinos aseguran que los delincuentes son siempre los mismos, pero pese a los esfuerzos por detenerlos, la justicia los libera al poco tiempo y vuelven a delinquir.