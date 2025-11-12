Policía detiene a hombre con 28 dosis de cocaína en Barranca Yaco

Ayer por la tarde, personal policial detuvo a un hombre que comercializaba estupefacientes en Pje. C, en el barrio Barranca Yaco. El procedimiento se realizó tras un llamado al 911 que alertó sobre la actividad delictiva en la zona.

En total, se secuestraron 28 envoltorios que contenían clorhidrato de cocaína. El detenido, un hombre mayor, fue trasladado a disposición de la Justicia.

Durante el operativo, un grupo de personas intentó agredir al personal policial para frustrar el accionar, aunque no se registraron heridos. La Fuerza Policial Antinarcotráfico colaboró en el procedimiento.