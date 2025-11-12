Qué reveló la autopsia de la joven asesinada por su pareja en Necochea

La investigación por el femicidio de Débora Bulacio, quien fue encontrada sin vida cerca de un lago de Necochea, continúa su curso, en tanto que ahora se revelaron los resultados de la autopsia a su cuerpo. En este sentido, el periodista Mauro Szeta contó en redes sociales que el análisis expuso que la joven de 38 años fue golpeada en la cabeza, asfixiada y luego enterrada. Su pareja y agresor, Ángel Gutiérrez, se negó a declarar al ser indagado por el fiscal de la causa.

Lo cierto es que, al momento de ser detenido, el hombre presentaba lesiones compatibles con un rasguño en la cara, lo que indica que la chica debió intentar defenderse.

Por otro lado, en las últimas horas, trascendió material sobre cómo el femicida arrastró el cuerpo de su pareja.

El video del asesino arrastrando el cuerpo de Débora Bulacio

Una cámara de seguridad registró el momento en el que el femicida de Débora Damaris Bulacio Del Valle trasladó el cuerpo de la víctima hacia la zona del lago de Los Cines, en Necochea, y lo enterró. Las imágenes fueron claves en la investigación.

El video corresponde al domingo 9 de noviembre a las 4 de la madrugada. De fondo, en medio de una oscuridad absoluta y sin testigos, Ángel Andrés Gutiérrez arrastró el cadáver de su pareja para enterrarlo, ocultarlo y luego intentar darse a la fuga, según la hipótesis que manejan los investigadores.

En las imágenes apenas llega a divisarse la luz proveniente de una linterna o un celular moviéndose de derecha a izquierda, mientras se traslada un bulto. La escena transcurrió en el mismo lugar donde se encontró el alambrado roto. Toda la secuencia del horror se dio a pocos metros del perímetro del camping Miguel Lillo, donde Gutiérrez y Débora habían llegado para pasar el fin de semana juntos, como lo hacían habitualmente.

La última comunicación que tuvo Débora con su familia fue el sábado, cuando le envió un mensaje a uno de sus hijos en el que relataba que su pareja le había pegado, le había dejado un ojo negro y le había aflojado un diente. El domingo, tras una denuncia realizara por el sereno del lugar, se montó un operativo de búsqueda para dar con la mujer. Su cuerpo fue encontrado el martes, enterrado cerca del lago de los Cisnes.