Robó 400 vacunos en Córdoba y cayó en Santiago del Estero

La Policía de Córdoba detuvo en la provincia de Santiago del Estero a un hombre de 45 años acusado de múltiples estafas millonarias y robo de ganado. La captura fue resultado de una investigación encabezada por la División Investigaciones de la Departamental Tercero Arriba, que permitió localizar al prófugo en la localidad de Tintina.

El operativo se concretó durante la madrugada y culminó con la aprehensión del sospechoso, quien era buscado por el robo de 400 cabezas de ganado y por reiteradas estafas vinculadas al pago de cheques sin fondos, con un perjuicio estimado en 800 mil dólares.

Tras su detención, el hombre fue trasladado a disposición del magistrado interviniente, mientras continúan las diligencias judiciales para determinar el alcance de los hechos investigados.