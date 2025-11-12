Siete detenidos y armas incautadas en operativos simultáneos de la Policía

La Policía de Córdoba llevó adelante una serie de procedimientos en el sur provincial que culminaron con la detención de siete personas, dos de ellas menores de edad.

Los operativos se desarrollaron en las localidades de Río Cuarto, Río Segundo y Tintina, en la provincia de Santiago del Estero, donde fue capturado un hombre con pedido de detención vigente.

Durante los allanamientos se incautaron un revólver, una réplica de arma de fuego y distintos elementos vinculados a hechos de robo, hurto, amenazas calificadas y estafas.

Los procedimientos fueron coordinados con distintas dependencias policiales y puestos a disposición de la autoridad judicial competente, continuando las investigaciones para determinar la participación de los detenidos en los ilícitos mencionados.