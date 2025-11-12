Taxista fuera de control: golpeó una camioneta en plena calle

Un violento episodio se registró este miércoles alrededor de las 16 en barrio Nueva Córdoba, cuando un taxista fue retenido por la Policía luego de protagonizar una discusión que terminó con daños a una camioneta y la intervención de vecinos que presenciaron la situación.

Según relataron testigos, todo comenzó cuando el taxi se detuvo en doble fila sobre calle Independencia al 900. En ese momento, una camioneta Volkswagen Amarok, guiada por un joven conductor, intentó avanzar y rozó levemente el espejo del Chevrolet Classic.

Lejos de resolver la situación con calma, el taxista descendió de su vehículo y le propinó un golpe de puño a la óptica de la camioneta, dañando la parte frontal. El joven bajó para pedir los datos del seguro, pero —siempre según testigos— recibió como respuesta que el taxista no tenía cobertura vigente.

El intercambio subió de tono y finalmente los vecinos alertaron a la Policía, que llegó al lugar y procedió a retener al taxista. El hombre fue trasladado a sede policial, donde quedó a disposición del magistrado interviniente para continuar con las actuaciones.

La camioneta sufrió daños visibles en la óptica derecha, mientras que no se registraron heridos.