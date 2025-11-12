Tras hallar a la mujer de Carlos Paz ahora el foco está en Bischoff y Leyla Mansilla

En menos de 48 horas, tres desapariciones simultáneas generaron conmoción en el valle de Punilla y desplegaron un intenso operativo coordinado entre la Fiscalía de Instrucción de Carlos Paz, la de Cosquín y las fuerzas de rescate del DUAR, la Brigada de Investigaciones y la Patrulla Preventiva.

Durante las últimas horas, se confirmó que Ángela Messina (27) fue encontrada en la localidad de Valle Fértil, provincia de San Juan, y se encuentra en buen estado de salud, según informó el Departamento de Investigaciones Criminales.

Mientras tanto, continúan los rastrillajes para dar con Luis Gonzalo Bischoff (41), visto por última vez el lunes 10 de noviembre en Villa Carlos Paz. Equipos especializados trabajan en la zona del dique San Roque, los puentes Uruguay y Cassaffousth, y barrios aledaños. Bischoff atraviesa problemas de salud mental, por lo que se teme que pueda estar desorientado.

En paralelo, sigue activa la búsqueda de Leyla Abigail Mansilla (17), desaparecida el domingo por la noche en barrio Villa Bustos, Santa María de Punilla. La joven mide 1,60 metros, tiene cabello largo y marrón, tez clara y tatuajes en ambos brazos; vestía ropa deportiva negra al momento de su desaparición.

Las autoridades mantienen abiertos los canales de contacto para brindar información: 03541-428181 (Unidad Judicial de Villa Carlos Paz, internos 55805/55806), [email protected], 03541-454985 / 453556 / 452199 (Unidad Judicial de Cosquín, internos 56801/02/03), o la Comisaría de Cosquín al 3541-458160.

Toda información será recibida bajo estricta confidencialidad y remitida al magistrado interviniente.