Tremendo impacto en Córdoba: auto terminó dentro de una casa

Un automóvil impactó con fuerza contra la fachada de una vivienda ubicada en la esquina de calles Deán Funes y Pasaje Antonio Navarro, en barrio Alberdi.

Según las primeras informaciones, el conductor habría perdido el control del vehículo y terminó subiéndose a la vereda, provocando importantes daños materiales tanto en el frente de la casa como en la estructura del poste de alumbrado.

El impacto dejó una profunda abertura en la pared lateral de la vivienda, con trozos de ladrillo y cemento desparramados sobre la calzada. Efectivos policiales llegaron al lugar y cortaron parcialmente el tránsito mientras se retiraban los restos del vehículo y los escombros.

Los vecinos alertaron por el fuerte estruendo y manifestaron su preocupación por la frecuencia de maniobras peligrosas en esa esquina. Hasta el momento, no se reportaron personas con heridas de gravedad.