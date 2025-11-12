Un menor intentó eliminar la droga durante un operativo en Córdoba

Tres mujeres de 37, 35 y 19 años —dos de ellas de nacionalidad peruana— y un menor de 14 fueron detenidos tras un operativo realizado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) en una vivienda de calle Vélez Mariconde al 500, en barrio Villa Urquiza, de la ciudad de Córdoba.

La investigación se inició a partir de denuncias anónimas recibidas por el Centro de Denuncias del Ministerio Público Fiscal y derivó en una pesquisa de dos meses que permitió identificar el punto de venta de estupefacientes.

Durante el allanamiento, el menor intentó arrojar la droga al inodoro para evitar su hallazgo, maniobra que fue frustrada por el Equipo de Acción Táctica de la FPA. En el lugar se secuestraron 271 dosis de cocaína, dinero y otros elementos vinculados a la causa.

Por orden de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Tercer Turno, los detenidos y lo incautado fueron trasladados a sede judicial.