Villa María: arrojaron droga al ver un control policial en la ruta 158

Un operativo de la Policía Caminera terminó con la detención de un joven de 20 años y un adolescente de 14, que se desplazaban en motocicleta sobre la Ruta Nacional 158, entre Villa María y Arroyo Cabral.

Según informaron fuentes policiales, ambos intentaron descartarse de varias dosis de cocaína arrojando los envoltorios a la banquina al advertir la presencia del control. Los uniformados recuperaron los paquetes y dieron aviso a la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que realizó el test de campo confirmando que se trataba de cocaína.

Los dos fueron puestos a disposición de la Justicia, mientras se avanza con las actuaciones correspondientes por tenencia y transporte de estupefacientes.