Aislado por el agua, un vecino de 74 años fue rescatado en una zona rural

Rescate prolongado en el norte provincial
Aislado por el agua, un vecino de 74 años fue rescatado en una zona ruralLas intensas lluvias dejaron caminos anegados y obligaron a un operativo de más de cinco horas, que incluyó el traslado sanitario de un vecino de 74 años y el rescate de tres personas que viajaban en una Ford Ranger.
El operativo se desplegó este miércoles en una zona rural del departamento Río Seco, donde las lluvias de los últimos días dejaron tramos intransitables y complicaron la llegada de los equipos de emergencia.
Personal de la Guardia Contra Incendios de la Dirección Bomberos se dirigió hacia el paraje Laguna El Suncho, situado a unos 100 kilómetros al noreste de Villa de María del Río Seco, para asistir a un hombre de 74 años que había quedado aislado. Los caminos estaban cubiertos de agua y los vehículos sanitarios no podían ingresar, por lo que el equipo debió utilizar un camión Unimog 4x4 para atravesar el terreno.
Tras alcanzarlo, los bomberos lograron estabilizarlo y lo trasladaron al Hospital Comunal de Villa Candelaria, donde recibió atención por hipertensión arterial y una dislocación en el hombro derecho.
Durante el mismo operativo, la dotación halló una camioneta Ford Ranger empantanada en el camino. Los tres ocupantes estaban en buen estado y fueron remolcados hasta una zona segura, completando una intervención que demandó más de cinco horas y un recorrido total cercano a los 200 kilómetros.