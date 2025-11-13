Arroyito: bomberos rescataron cuatro gatitos y atendieron múltiples emergencias

La tarde del miércoles movilizó a los Bomberos Voluntarios de Arroyito con diversas intervenciones, entre ellas el rescate de cuatro gatitos que habían quedado atrapados dentro del pulmón de una chimenea en una vivienda de la ciudad. La dotación a cargo del cabo Busso Franco debió romper parte del asador interno con herramientas manuales para acceder a los pequeños, que fueron liberados sin lesiones y entregados al resguardo de la organización Corazón de Trapo.

Durante la madrugada, las inclemencias climáticas generaron numerosos llamados por calles y rutas anegadas por la caída de árboles. Una dotación en el móvil 25, a cargo del cabo 1° Micheli Iván, trabajó en distintos puntos afectados.

A la par de estas tareas, otra dotación respondió a un incendio en una fosa destinada a restos de poda y basura en un predio rural del sector norte. El móvil 11, bajo la conducción del sargento Sosa Federico, logró controlar la situación.

Durante la tormenta, Guardia Urbana, la Municipalidad de Arroyito, la Policía Departamental Ansenuza y Policía Caminera colaboraron en la liberación de plantas y ramas caídas sobre la Ruta Nacional 19, especialmente en los kilómetros 226, 228 y 220, permitiendo que los bomberos concentraran su labor dentro del ejido urbano.