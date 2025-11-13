Carlos Paz: detenido tras romper un comercio y escapar con dinero y un celular

Durante la madrugada del domingo, una cámara del Centro de Monitoreo registró el momento en que un hombre rompió la vidriera del local comercial “La Ideal Premium”, ubicado en la intersección de avenida Uruguay e Hidalgo, en Carlos Paz. Tras sustraer elementos del interior, escapó rápidamente de la zona.

Ante el aviso del Centro de Monitoreo, personal del Comando de Acción Preventiva montó un operativo cerrojo con la descripción aportada por el sistema. Minutos después, efectivos lograron interceptarlo y detenerlo. El hombre, de 35 años, tenía entre sus prendas un teléfono celular y dinero en efectivo que habían sido sustraídos del comercio.

El detenido fue trasladado a la Alcaldía local y los elementos recuperados quedaron secuestrados para su correspondiente procedimiento judicial. La causa quedó a disposición del magistrado interviniente.