Córdoba: bomberos rescatan a un gatito atrapado en un desagüe de una vivienda

Durante la tarde del miércoles, personal de la Dirección de Bomberos de la Policía de Córdoba acudió a una vivienda ubicada en calle Bialet Massé al 1000, en barrio Providencia, tras recibir un aviso por un gatito que permanecía atrapado dentro de un conducto de desagüe.

Los bomberos evaluaron la situación y utilizaron herramientas específicas para acceder al sector donde el felino había quedado inmovilizado. La maniobra demandó precisión y un trabajo cuidadoso para evitar que el animal sufriera lesiones durante la extracción.

Luego de liberar al gatito, el personal constató que se encontraba en buen estado. Finalmente, fue entregado a su propietario, quien agradeció la rápida intervención y el trato recibido por parte del equipo actuante.