Detienen al líder de una organización que “bombardeaba” cocaína desde avionetas

Durante la madrugada de ayer, en un control instalado sobre la Ruta Nacional 8 a la altura del peaje Larena, efectivos del Escuadrón de Operaciones Antidrogas de Gendarmería Nacional detuvieron al líder de una organización criminal dedicada al “bombardeo aéreo” de cocaína mediante avionetas. El hombre circulaba en una camioneta Ford Ranger y, al advertir la presencia del puesto de control, giró en “U” e intentó escapar.

Tras una breve persecución, el conductor terminó impactando contra un vehículo estacionado en un domicilio cercano. Los gendarmes constataron que el hombre había brindado datos falsos sobre su identidad y que estaba vinculado al decomiso de una aeronave cargada con drogas realizado en octubre del año pasado en Santa Fe, operativo que dio origen a la investigación actual.

Al inspeccionar la camioneta, los funcionarios hallaron una importante carga distribuida en la caja: un total de 887 paquetes cuya prueba Narcotest arrojó resultado positivo para cocaína. El peso final ascendería a 956 kilos 986 gramos. Además, dentro del rodado se encontraron cintas refractarias, reflectores, líquido para antorchas, tres celulares y dinero en efectivo.

La Fiscalía Federal de Rosario ordenó el traslado del detenido y del material secuestrado, así como la continuidad de las diligencias. Con intervención del Juzgado Federal de Garantías a cargo de Carlos Vera Barros, la Procuraduría de Narcocriminalidad Regional NEA y la Unidad Fiscal de Rosario, se ejecutaron 21 allanamientos en Santa Fe y la provincia de Buenos Aires.

Como resultado de esos procedimientos, fueron detenidas tres personas y se secuestraron armas, municiones, dispositivos tecnológicos, vehículos, dinero y documentación relevante para profundizar la investigación sobre la red criminal.