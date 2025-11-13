Escapó tras golpear a una motociclista y lo atraparon minutos después

Un operativo policial se activó en horas de la madrugada de este jueves luego de que las cámaras del 911 registraran el momento en que un automóvil se daba a la fuga tras embestir a una motociclista en la intersección de avenida Sabattini y Ramón Ocampo, en barrio Rivadavia.

El seguimiento por videovigilancia permitió identificar el rodado involucrado, un Peugeot 408. Poco después, móviles policiales lograron ubicarlo y secuestrarlo, además de identificar a su conductor, un hombre de 47 años que quedó detenido por disposición de la Fiscalía del Distrito 2, turno 6, a cargo de la prosecretaria Eugenia Cherini.

La motociclista, una joven de 25 años, había quedado tendida en la vía pública tras el impacto. Un servicio de emergencias la asistió en el lugar y confirmó que no requería traslado.