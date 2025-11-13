Hartazgo: vecinos atraparon a un motochorro que no paraba de robar en Nueva Córdoba

Esta tarde, en Obispo Oro al 400 de barrio Nueva Córdoba, un hombre de 25 años fue detenido luego de que varios vecinos lo redujeran tras un nuevo arrebato contra una joven que caminaba por la vereda. De acuerdo con testigos, el motociclista venía generando preocupación en el sector por una serie de robos cometidos con la misma modalidad.

El episodio comenzó cuando la joven fue despojada de su teléfono y pidió ayuda a quienes se encontraban cerca. Un grupo de transeúntes intervino de inmediato, rodeó al motociclista y logró retenerlo hasta la llegada de la Policía. Los efectivos lo detuvieron en el lugar y constataron que se movilizaba en una Honda CG Titán 150cc con el número de motor adulterado.

Durante el operativo se recuperó el iPhone 16 Pro Max sustraído. Vecinos señalaron que el hombre habría sido visto en otros hechos similares durante las últimas semanas, lo que alimentó el hartazgo que terminó en su retención.

El detenido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición del magistrado interviniente.