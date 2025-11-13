Intentaba reparar su automóvil y murió aplastado en su casa de Córdoba

Un fatal accidente doméstico conmocionó a los vecinos de barrio Ferroviario Mitre, en la ciudad de Córdoba. Un hombre de 51 años perdió la vida mientras realizaba tareas de reparación en su automóvil.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en una vivienda ubicada en calle 21 de Agosto al 3700. Personal del servicio de emergencias se hizo presente en el lugar y constató el deceso del hombre, quien se encontraba debajo del vehículo.

Las primeras averiguaciones indican que, por causas que aún se investigan, la víctima habría quedado aprisionada por la masa delantera del rodado mientras trabajaba. La Justicia investiga las circunstancias en que se produjo el trágico suceso.