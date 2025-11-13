Le pedía 15.000 dólares para no exponerlo ante su esposa y compañeros con fotos

El Juzgado de Control y Faltas n.º 3 dictó una pena de tres años de prisión efectiva contra F. J. R., quien reconoció haber exigido 15.000 dólares a un hombre para evitar que se difundieran supuestas imágenes de encuentros sexuales. El juez Pablo Agustín Cafferata consideró acreditados los delitos de extorsión por chantaje en grado de tentativa, coacción simple reiterada y lesiones leves.

Según la investigación, el acusado utilizó la plataforma Telegram para enviar mensajes intimidatorios desde un usuario oculto y con función de autodestrucción activada, con el fin de no dejar rastros. La demanda ilícita no llegó a concretarse porque la víctima nunca entregó el dinero solicitado.

La Fiscalía Especializada en Cibercrimen sostuvo que la conducta del imputado incluyó vigilancias y seguimientos que buscaban alterar la estabilidad emocional del damnificado. El fiscal Franco Pilnik afirmó que el hostigamiento presencial y digital provocó en la víctima un cuadro de estrés postraumático, asociado a un trastorno adaptativo crónico.

En la resolución, el juez Cafferata remarcó que no se trató de un hecho aislado, sino de acciones que evidenciaron una planificación orientada a dificultar la investigación judicial mediante métodos telemáticos volátiles que aseguraban el anonimato. Agregó que la pena acordada en el juicio abreviado se ajusta a la escala prevista para los delitos analizados y resulta razonable según los criterios legales de mensuración.