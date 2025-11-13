Patrullajes en Córdoba terminan con varias detenciones y armas secuestradas

El programa Cordobeses en Alerta articuló una serie de intervenciones policiales en distintos sectores de la ciudad de Córdoba, que derivaron en cinco detenciones y el secuestro de elementos vinculados a robos, amenazas y merodeo.

En barrio General Paz, una patrulla advirtió a un joven que manipulaba la seguridad de un comercio ubicado en Roma al 500. Al identificarlo, los uniformados hallaron un bolso con cortes de carne, vasos, copas, bebidas y otros artículos.

En San Vicente, los agentes aprehendieron a un hombre de 30 años por infracción al artículo 102 del Código de Convivencia, y secuestraron dos cuchillos que llevaba consigo.

En Poeta Lugones, un adolescente de 15 años fue detenido luego de intentar arrebatar un iPhone 11 a un joven de 19 años dentro de un supermercado.

En Villa Belgrano, un hombre que se desempeñaba como naranjita quedó a disposición de la Justicia tras amenazar a dos vecinos durante una discusión en la vía pública.

En el barrio Pueyrredón, personal policial identificó a un hombre de 42 años merodeando autos estacionados y manipulando uno de ellos. Llevaba un destornillador, pinzas, una tenaza, una masa, un cuchillo y una trincheta.

Por último, en Iponá, una unidad móvil controló a un adolescente de 16 años señalado por vecinos por presunta tenencia de un arma. Se le secuestró una réplica de arma de fuego.

Los procedimientos contaron con coordinación entre distintas unidades móviles y supervisión de autoridades policiales de cada jurisdicción.