Perdió el control, chocó contra un poste y quedó atrapado dentro del auto

Un amplio operativo se desplegó anoche en la zona norte de Córdoba, luego de que un Citroën C3 impactara contra un poste de alumbrado público en avenida Bodereau al 8400. Según el relato de un testigo, el vehículo habría perdido el control por motivos que aún se investigan, dejando a su conductor atrapado entre los restos del rodado.

Una dotación de Bomberos de la Policía de Córdoba trabajó en el lugar utilizando técnicas de rescate vehicular para cortar partes de la estructura del automóvil y acceder hasta la persona que permanecía inmovilizada en el interior. Tras varios minutos de maniobras, lograron liberarlo.

El conductor fue asistido por personal de un servicio de emergencias y luego trasladado al Hospital Elpidio Torres para recibir atención médica. La Policía continúa investigando las causas que provocaron el siniestro.