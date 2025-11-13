Premio Alberdi: distinguen a estudiantes carlospacenses por su desempeño sobresaliente

En una nueva edición del Premio Alberdi, el Club Argentino de Servicios (CAS) entregó distinciones a estudiantes de Villa Carlos Paz que se destacaron por su rendimiento académico a lo largo del ciclo lectivo. La ceremonia reunió a jóvenes, familias y representantes de distintas instituciones educativas de la ciudad, en un reconocimiento que busca poner en valor el esfuerzo y la dedicación de quienes sobresalen en sus trayectorias escolares.

Los alumnos distinguidos pertenecen a escuelas públicas y privadas de la ciudad, lo que refuerza el carácter amplio e integrador del premio. Cada reconocimiento se entrega a un estudiante que haya demostrado compromiso, constancia y excelencia en su formación.

Los alumnos galardonados fueron:

Colegio Julieta Delfino: Bruno Santiago Dias

Instituto Dante Alighieri: Joaquina Bravo Garnero y Victoria Valentina Aguirre

Instituto de Enseñanza Media San Andrés: Madelein Peral

Instituto de Enseñanza Secundaria: Matías Lorenzo Peternel

Escuela Alfonsina Storni: Valentina Pagliari

Escuela IESS Nocturna: Milagros Neo

Escuela PROA: Violeta Locati

Instituto Parroquial Bernardo D’Elía: Máximo Baldacci Serra

Instituto Remedios de Escalada de San Martín: Agustina Rocío Da Vía Fava

IPEM 190 “Dr. Pedro Carande Carro”: Miqueas Joel Nagel Angioletti

IPEM 316 “Eva Duarte de Perón”: Rosa Azul Ruiz Aguirre

IPEM 359 Instituto Superior “Arturo Umberto Illia”: Ayken Keyla Gómez

IPEM 365 “Dr. René Favaloro”: Luz Mía Ramos Galione

La distinción se consolida año tras año como un reconocimiento al mérito y una oportunidad para visibilizar el talento de los jóvenes de la ciudad.