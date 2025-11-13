Tragedia de Once: De Vido se entregó a la Justicia y quedó detenido

El exministro de Planificación Federal del kirchnerismo Julio De Vido se presentó hoy en los tribunales de Comodoro Py para cumplir la pena de cuatro años de prisión por la Tragedia de Once, después de que la Corte Suprema dejara firme la sentencia del Tribunal Oral Federal 4 por esa causa.

En tanto, el TOF 4 rechazó además el pedido que había formulado la defensa de De Vido de prisión domiciliaria para que el ex funcionario no tuviera que presentarse mañana.

El abogado Maximiliano Rusconi, que representa al exministro del kirchnerismo, había solicitado este martes que De Vido se presentara hoy para que se hiciera efectiva su detención.

La Corte Suprema dejó firme la condena a cuatro años de prisión del exfuncionario al considerarlo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por “inadmisibles”, en aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, los recursos del Ministerio Público Fiscal y de la defensa de De Vido contra la sentencia que le impuso la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua.

En 2018, el TOF 4 había condenado al exministro al considerar que no cumplió con su deber de controlar el uso de los fondos públicos asignados a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA).

Si bien fue absuelto del delito de estrago culposo, vinculado a las muertes y lesiones ocasionadas por el accidente, se lo responsabilizó por el manejo irregular de los recursos.