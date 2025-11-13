Un hombre quiso abrir un auto en el semáforo y lo interceptaron a metros del lugar

Un episodio de inseguridad se registró en barrio Bella Vista, donde un hombre fue retenido luego de intentar sustraer elementos del interior de un automóvil que se encontraba detenido en un semáforo. El hecho ocurrió en calle Marcelo T. de Alvear al 2100 y quedó registrado por las cámaras del sistema de videovigilancia 911.

Según informaron fuentes policiales, los operadores observaron a tres personas acercarse a un Citroën C4 Lounge mientras el vehículo permanecía detenido por la luz roja. En ese momento, uno de los hombres intentó abrir una de las puertas, lo que motivó la inmediata alerta a los móviles que patrullaban la zona.

Los efectivos llegaron en pocos minutos y lograron retener a uno de los involucrados, un hombre mayor de edad, mientras que los otros dos escaparon de la escena. El detenido fue trasladado a la sede policial y quedó a disposición del magistrado interviniente para continuar con el procedimiento judicial.

El vehículo no sufrió daños visibles y la situación fue controlada en el lugar por el personal actuante.