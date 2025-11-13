Un pasajero rompió la boletera y agredió al chofer tras negarse a pagar el viaje

Esta tarde, en barrio Colón, un hombre de 41 años fue detenido luego de protagonizar un violento episodio en un colectivo urbano. Según fuentes policiales, el pasajero se negó a pagar el viaje y comenzó a discutir con el chofer cuando este le pidió que descendiera de la unidad.

En medio del conflicto, el hombre dañó la boletera y agredió al conductor, lo que generó alarma entre quienes viajaban a bordo. Luego bajó del vehículo e intentó alejarse por la calle, mientras el chofer solicitaba asistencia policial.

Un móvil de la Policía de Córdoba realizó un operativo en la zona y logró interceptarlo a pocas cuadras. El pasajero fue detenido y trasladado a sede policial, donde quedó a disposición del magistrado interviniente.