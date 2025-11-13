Un tren impactó a un camión con semirremolque en Río Primero

Esta mañana, alrededor de las 06.50, un tren de carga que remolcaba 60 vagones impactó contra un camión Mercedes Benz 1634 con semirremolque cargado con rollos de alfalfa en la intersección de las rutas provinciales 10 y 19 (traza vieja), en jurisdicción de Río Primero.

El maquinista, de 32 años, sufrió escoriaciones en el rostro y recibió asistencia en el lugar, mientras que el conductor del camión, de 34 años, no presentó lesiones.

Efectivos policiales de la Departamental Río Primero trabajaron en la zona para asegurar el paso vehicular, relevar información y coordinar las primeras actuaciones. Las circunstancias que derivaron en el choque están siendo investigadas.