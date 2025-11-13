Video: así robaron en un comercio de Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz. En horas de la madrugada de hoy, alrededor de las 5:40, personal policial del Comando de Acción Preventiva logró la aprehensión de un hombre acusado de haber cometido un robo en un local comercial ubicado en la intersección de avenida Uruguay y calle Hidalgo, en el barrio Villa Domínguez de Villa Carlos Paz.

El hecho fue advertido por el Centro de Monitoreo de Cámaras, que alertó a los efectivos sobre una persona que, luego de romper la vidriera del comercio “La Ideal Premium”, emprendió la huida del lugar.

De inmediato, y con las descripciones aportadas, los agentes implementaron un operativo cerrojo en la zona. Minutos después lograron interceptar y detener a un hombre de 35 años, quien tenía entre sus pertenencias un teléfono celular y dinero en efectivo, elementos que habrían sido sustraídos del local.

El detenido fue trasladado a la comisaría local, mientras que los objetos recuperados quedaron secuestrados como parte de la investigación. El caso quedó a disposición del magistrado interviniente, quien continuará con las actuaciones judiciales correspondientes.