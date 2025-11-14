Cárcano: vecinos alertaron por tres personas y hallaron un cuchillo

Un hombre de 34 años fue detenido esta tarde en Villa Independencia luego de un operativo policial sobre avenida Cárcano y Las Rosas, tras la denuncia de vecinos que advirtieron la presencia de tres personas observando viviendas de la zona.

Efectivos del Comando de Acción Preventiva acudieron al lugar y localizaron a una persona con características similares a las informadas. Durante el control preventivo, se le realizó un palpado para descartar la portación de armas y se encontró un cuchillo tipo Tramontina de aproximadamente 20 centímetros.

A partir de ello, el hombre fue detenido y trasladado a la Alcaidía local. El arma blanca quedó secuestrada y el caso quedó a disposición del magistrado interviniente.