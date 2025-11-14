Cayeron dos hombres que usaban un inhibidor para atacar autos en Córdoba

Dos hombres fueron detenidos esta mañana en el Cerro de las Rosas, luego de protagonizar una fuga que comenzó en barrio Argüello y terminó con un operativo coordinado entre móviles del 911 y las cámaras de videovigilancia. La persecución se inició cuando una víctima los observó merodeando vehículos con un dispositivo inhibidor de alarmas.

Según fuentes policiales, los uniformados localizaron el automóvil en el que escapaban y lo siguieron a través del sistema de monitoreo urbano. Tras interceptarlo, encontraron en su interior un handy utilizado para bloquear señales, tres teléfonos celulares y distintos elementos sustraídos momentos antes.

Los dos hombres quedaron a disposición del magistrado interviniente mientras continúan las actuaciones para determinar si estuvieron involucrados en otros hechos similares registrados en la zona.