Detuvieron a un hombre que llevaba un cuchillo entre sus ropas

Villa Carlos Paz. En la intersección de avenida Cárcano y Las Rosas, en el barrio Villa Independencia de Villa Carlos Paz, personal policial del Comando de Acción Preventiva detuvo ayer a un hombre por infracción al Código de Convivencia Ciudadana y le secuestró un arma blanca.

Según informaron fuentes policiales, vecinos de la zona alertaron sobre la presencia de tres personas que se encontraban a pie observando distintas viviendas, lo que generó preocupación. Al arribar al lugar, los efectivos identificaron a un hombre cuyas características coincidían con las aportadas por los denunciantes.

Durante el control, se realizó un palpado preventivo que arrojó resultado positivo: el sospechoso llevaba un cuchillo tipo Tramontina de aproximadamente 20 centímetros. De inmediato, fue aprehendido.

El detenido, un hombre de 34 años, fue trasladado a la comisaría y quedó a disposición del magistrado interviniente.