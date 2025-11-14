Dos adolescentes con pedidos de captura cayeron en Villa El Libertador

Dos adolescentes de 17 años fueron detenidos en Villa El Libertador durante un control policial en la vía pública, luego de que se confirmara que ambos registraban pedidos de captura vigentes por causas vinculadas a robos calificados.

El procedimiento se concretó tras su identificación por parte de personal policial, que verificó la existencia de requerimientos judiciales activos. Los jóvenes fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición del magistrado interviniente.