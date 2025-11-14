Dos heridos al chocar un auto en la ruta 34 de San Antonio de Arredondo

Dos personas resultaron heridas tras el choque de un vehículo en el kilómetro 96 de la Ruta 34, en San Antonio de Arredondo. El hecho movilizó a Bomberos Voluntarios de Icho Cruz, personal policial, la Guardia Local y el servicio de emergencias de Punilla Sur.

De acuerdo con la información de las dotaciones que trabajaron en el lugar, las dos personas que viajaban en el auto fueron asistidas por personal médico y presentaban lesiones que requerían atención. La escena fue asegurada mientras se evaluaba la mecánica del choque y se restablecía la circulación.

Las circunstancias que derivaron en el impacto serán establecidas por el magistrado interviniente, en el marco del procedimiento correspondiente.