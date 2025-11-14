Dos hombres fueron detenidos tras robos en vehículos estacionados

Dos hombres fueron detenidos anoche en barrio Cofico luego de que vecinos los indicaran como responsables de sustraer pertenencias de dos vehículos estacionados en la vía pública, un Peugeot 208 y una Toyota Hilux.

El operativo se concretó en la esquina de Juan del Campillo y avenida Roque Sáenz Peña, donde el personal policial localizó a las personas señaladas y procedió a su aprehensión. En el lugar también secuestraron un Citroën Berlingo en el que se desplazaban, junto con dos teléfonos celulares, una ganzúa tipo “T”, herramientas varias y dinero en moneda nacional y extranjera, entre otros elementos relevantes para la investigación.

Los hombres, junto a lo incautado, fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición del magistrado interviniente.