La FPA desbarató una banda familiar que vendía cocaína

Tras seis meses de investigación, la Fuerza Policial Antinarcotráfico llevó adelante un operativo que culminó con la caída de una organización familiar dedicada a la venta de cocaína en la zona norte de la ciudad. Tres personas mayores quedaron detenidas durante procedimientos simultáneos.

Las intervenciones se realizaron en cuatro viviendas: tres en calle Oscar Cabalén al 6800, en barrio Autódromo, y una en calle Cauque al 8200, en barrio Cerro Norte. Allí fueron detenidos dos hombres de 27 y 33 años y una mujer de 65, dos de ellos integrantes de un mismo grupo familiar. La pesquisa determinó que operaban dos puntos de venta y dos inmuebles usados para guardar la droga.

En los allanamientos, con apoyo de la División K9, se incautó un revólver calibre 32 largo, treinta y un cartuchos, un Citroën Picasso, varias dosis de cocaína y elementos vinculados al fraccionamiento y distribución.

Un aspecto relevante de la investigación es que la banda comercializaba a escasos metros de un centro municipal de recuperación de adicciones. Al detectar movimientos de la FPA, modificaron repetidamente el lugar de expendio para evadir los controles. Uno de los espacios utilizados era un monoambiente presentado como un kiosco, acondicionado para encubrir la actividad ilegal.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico supervisó el procedimiento y ordenó el traslado de los detenidos a sede judicial, junto a todo el material secuestrado.