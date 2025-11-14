Grave hecho vial en Villa Warcalde

Murió un niño que fue atropellado por un camión con poda

El menor fue embestido en Av. Eguía Zanón y Eloy Martínez. Asisten equipos médicos y la calzada permanece totalmente cortada.
viernes, 14 de noviembre de 2025 · 19:07

Esta tarde, un niño de aproximadamente 8 años fue atropellado por un camión que transportaba poda en la intersección de avenida José María Eguía Zanón y Eloy Martínez, en barrio Villa Warcalde.

Personal médico trabaja en el lugar brindándole asistencia, mientras efectivos policiales mantienen un corte total de la calzada para garantizar el operativo y ordenar la circulación en las calles aledañas.

El hecho ocurrió en plena vía pública y generó preocupación entre vecinos y transeúntes que se encontraban en la zona. Las autoridades continúan trabajando en el lugar para establecer las circunstancias del impacto.

