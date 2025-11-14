Noche de pánico en Ezeiza: una fábrica explotó y el cielo se iluminó de fuego

Una fuerte explosión se registró esta noche en una planta ubicada dentro del Polo Industrial de Spegazzini, en el partido de Ezeiza. El estallido se escuchó en varios kilómetros a la redonda y generó una onda expansiva que rompió vidrios y sacudió viviendas de barrios cercanos.

Hilo con los videos de la explosión de la agroquímica en Ezeiza.



TERRIBLE, espero que no haya faIIecidos. pic.twitter.com/LtmQQEDrcv — El Hombre Gris uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@HombreGris_OK) November 15, 2025

Tras la detonación inicial, un incendio de gran magnitud se extendió rápidamente por las naves industriales y alcanzó las instalaciones de Flamia, una fábrica de productos de aluminio situada dentro del mismo predio. Las llamas consumieron sectores completos de la estructura mientras los bomberos desplegaban líneas de ataque para evitar el avance del fuego hacia otras empresas del parque.

Vecinos describieron un “trueno seco”, seguido de un resplandor que iluminó el cielo. Algunos relataron que puertas y ventanas vibraron como si se tratara de un sismo breve. Las dotaciones de bomberos de Ezeiza, Cañuelas y distritos cercanos trabajan todavía entre pasillos cargados de humo, tambores deformados por el calor y escombros que continúan desprendiéndose.

Las autoridades municipales dispusieron un perímetro de seguridad por el riesgo de nuevas detonaciones, debido al material almacenado en varias de las plantas del parque industrial. Hasta el momento no se confirmó la existencia de víctimas, aunque los equipos de emergencia siguen inspeccionando galpones afectados.