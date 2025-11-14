Noche de pánico en Ezeiza: una fábrica explotó y el cielo se iluminó de fuego

Noche de pánico en Ezeiza: una fábrica explotó y el cielo se iluminó de fuegoUna violenta detonación sacudió el Polo Industrial de Spegazzini esta noche y desató un incendio que avanza sobre la fábrica Flamia, dedicada a productos de aluminio. Bomberos trabajan entre estructuras colapsadas y riesgo de nuevas explosiones.
Una fuerte explosión se registró esta noche en una planta ubicada dentro del Polo Industrial de Spegazzini, en el partido de Ezeiza. El estallido se escuchó en varios kilómetros a la redonda y generó una onda expansiva que rompió vidrios y sacudió viviendas de barrios cercanos.
Tras la detonación inicial, un incendio de gran magnitud se extendió rápidamente por las naves industriales y alcanzó las instalaciones de Flamia, una fábrica de productos de aluminio situada dentro del mismo predio. Las llamas consumieron sectores completos de la estructura mientras los bomberos desplegaban líneas de ataque para evitar el avance del fuego hacia otras empresas del parque.
Vecinos describieron un “trueno seco”, seguido de un resplandor que iluminó el cielo. Algunos relataron que puertas y ventanas vibraron como si se tratara de un sismo breve. Las dotaciones de bomberos de Ezeiza, Cañuelas y distritos cercanos trabajan todavía entre pasillos cargados de humo, tambores deformados por el calor y escombros que continúan desprendiéndose.
Las autoridades municipales dispusieron un perímetro de seguridad por el riesgo de nuevas detonaciones, debido al material almacenado en varias de las plantas del parque industrial. Hasta el momento no se confirmó la existencia de víctimas, aunque los equipos de emergencia siguen inspeccionando galpones afectados.