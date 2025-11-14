Operativo municipal por el partido entre Instituto y Talleres

La Municipalidad de Córdoba llevará adelante este domingo un operativo integral en torno al partido entre Instituto y Talleres, que se disputará en el estadio del barrio Alta Córdoba. El despliegue incluirá acciones de control, ordenamiento vehicular y seguridad, en coordinación con distintos organismos provinciales.

La Policía Municipal organizará el tránsito en la zona y restringirá la circulación vehicular a 50 metros de los accesos al estadio, donde solo se permitirá el paso peatonal. Para esta tarea se afectarán 35 inspectores, tres grúas y 12 vehículos de apoyo.

El dispositivo prevé además la participación del área de Fiscalización y Control Municipal, que contará con 30 agentes encargados de supervisar el espectáculo deportivo y la actividad de venta ambulante antes, durante y después del encuentro.

La Guardia Urbana, junto con la Policía, estará abocada al cuidado de asistentes y vecinos, patrullando las inmediaciones y controlando la posible presencia de naranjitas ilegales. En paralelo, personal de Defensa Civil y de la Unidad Ejecutora de Riesgo Eléctrico brindará asistencia dentro del estadio.

El Ente Córdoba Obras y Servicios (COyS) tendrá a su cargo la limpieza de la zona y la colocación de campanas para la recolección de residuos secos, completando así el operativo previsto para garantizar un evento seguro y ordenado.