Tres incendios sacudieron la noche en distintos barrios de Córdoba

Durante la madrugada de hoy, tres viviendas resultaron afectadas por incendios en los barrios San Martín, General Urquiza y Altos San Martín, en una jornada que exigió una rápida sucesión de intervenciones de los Bomberos de la Policía de Córdoba.

El primer episodio se registró anoche en una casa de calle Tuyuti al 3000, donde un dormitorio quedó dañado por las llamas. Allí se quemaron una cama, un televisor, muebles y un equipo de aire acondicionado, mientras que el resto de la vivienda quedó tomado por el humo.

Horas más tarde, un monoambiente de calle Pinzón al 1900 fue escenario de otro foco que comprometió la cocina. El fuego alcanzó una garrafa, una heladera, muebles y parte de la mampostería, provocando una intensa ahumación dentro del espacio.

Pocos minutos después, una vivienda ubicada en calle Ambrosio Funes al 2500 sufrió un incendio en uno de sus dormitorios, con daños en vestimentas, un ropero y un aire acondicionado. Un hombre de 36 años, su pareja de 24 y sus hijos de 8 meses, 4 y 2 años fueron evacuados y asistidos de manera preventiva por personal médico.

En los tres hechos, los bomberos realizaron tareas de extinción y enfriamiento, mientras que equipos de salud efectuaron controles clínicos a las personas presentes. Las causas de cada incendio permanecen bajo investigación.