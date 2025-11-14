Un hombre murió al caerle encima su vehículo en barrio Mitre

Un hombre de 51 años murió este miércoles en barrio Ferroviario Mitre luego de que el vehículo bajo el cual trabajaba cediera mientras realizaba reparaciones en su vivienda. La víctima fue identificada como Andrés Moreno.

Según los primeros datos, Moreno se encontraba debajo de su Chevrolet Ágile cuando, por motivos que aún son materia de investigación, el automóvil cayó sobre él y le provocó la muerte en el lugar. Una vecina, al advertir que algo no estaba bien, llamó de inmediato al 911.

Personal policial y médico llegó a la vivienda, aunque solo pudieron confirmar el fallecimiento. La Fiscalía de Instrucción analiza si el rodado estaba correctamente calzado y qué condiciones se dieron antes del accidente.