Un remis robado y un detenido por robo: operativos en tres barrios de Córdoba

Agentes del programa Cordobeses en Alerta realizaron diversos procedimientos en la ciudad que permitieron recuperar un remis sustraído, detener a un hombre que había ingresado a una vivienda y asistir a una persona con un ataque epiléptico.

En barrio Maipú, una unidad móvil localizó un vehículo de alquiler que se encontraba sin ocupantes y sin batería. Tras corroborar que había sido robado en calle Salamanca, los operadores de videovigilancia aportaron los registros que permitieron concretar su recuperación.

En Quebrada de las Rosas, una alerta del sistema avisó sobre un hombre intentando acceder por la parte superior a un domicilio. Tras un patrullaje en la zona, agentes detuvieron a un hombre en La Tablada y Nazca. Llevaba una bordeadora que había sido sustraída momentos antes de la vivienda señalada por los propietarios.

En otro hecho, en barrio Crisol, efectivos asistieron a un hombre que sufrió un ataque epiléptico en su domicilio de Ernesto Savedra. Tras estabilizarlo, fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde quedó en observación acompañado por su madre.

Los operativos fueron posibles gracias al trabajo conjunto del 911, los vecinos, las cámaras de monitoreo y los agentes que integran el programa Cordobeses en Alerta, presente en más de 100 barrios de la ciudad.