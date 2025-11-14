Vandalismo en barrio Colinas dejó sin transporte al barrio Altos del Valle

Los vecinos del barrio Altos de Valle de Villa Carlos Paz se quedaron sin servicio de transporte urbano de la empresa Car-Cor en horas de la noche por hechos de vandalismo en el barrio Colinas en los últimos días.

Sofía Soria, de la comisión del centro vecinal, manifestó a EL DIARIO: "Estamos viviendo una situación complicada con el transporte público y la inseguridad. El transporte urbano ya no ingresa al barrio por la tarde. Esto se debe a que un grupo de chicos que viven casi al ingreso que corresponde al barrio Colinas apedrearon un colectivo. Los choferes tienen miedo de que estos hechos de vandalismo se vuelvan a repetir".

"Somos muchos los vecinos que quedamos a pie en la rotonda de calle Montecatini, algunos viven al final del barrio y debieron llegar caminando a sus hogares cuando ya era de noche y quedando expuestos a cualquier peligro. Son muchos los vecinos que dependen del servicio, necesitamos más seguridad y respuestas" finalizaron.

No es la primera vez que el transporte urbano sufre hechos de vandalismo en los barrios de la zona oeste de la ciudad. En la mayoría de los casos, los responsables de provocar los ataques son menores de edad.