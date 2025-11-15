Andis: pidieron la detención de Spagnuolo y otras cinco personas

Buenos Aires. El fiscal Federal Franco Picardi, que interviene en la investigación judicial que sacude a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), pidió una serie de medidas, entre ellas la indagatoria y detención de varios de los involucrados, entre otros Diego Spagnuolo, ex titular del organismo. El juez federal Sebastián Casanello resolvió citarlo a indagatoria para el próximo 19 de noviembre.

El caso se destapó tras la difusión de unos audios en los que el ex titular del organismo menciona a la empresa Suizo Argentina. También se solicitó la aprehensión de otras cinco personas, entre las que se encuentra Daniel Garbellini, ex director de Acceso a los Servicios de Salud de la agencia.

Fueron citadas a indagatoria, en total, 15 personas, entre las que hay otros ex funcionarios de la ANDIS y representantes del sector privado.

De ellos, se solicitaron las detenciones de Spagnuolo, Garbellini, Miguel Ángel Calvete, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno y Pablo Atchabahian.

En los casos de Spagnuolo, Garbellini y Calvete, se pidió también el secuestro de todos sus dispositivos electrónicos y su extracción forense, mientras que con relación a González, Di Giorno y Atchabahian, se solicitó que se libren las correspondientes órdenes de allanamiento y requisa, a los fines de efectuar el secuestro de dispositivos tecnológicos, sumas de dinero y “documentación vinculada a contrataciones y/o transacciones con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Profarma S.A., Indecomm S.R.L., Indecomm S.A.S., Droguería Genesis S.A., Droguería Suizo Argentina S.A, Droguería New Farma S.A. y Droguería Floresta S.A. -entre otras-, que resulten de interés, así como otra documentación que pueda resultar pertinente al caso”.

Los otros apuntados en el caso que fueron citados a indagatoria son Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Patricio Gustavo Rama, Ruth Noemí Lozano, Andrés Horacio Arnaudo, Silvana Vanina Escudero y Alejandro Gastón Fuentes Acosta.

Por otro lado, se solicitaron los allanamientos de los domicilios de Sebastián Nuner Uner, Alan Pocoví, Sergio Daniel Mastropietro, Julio César Viera, Diego D’Giano, Ornella Calvete, Fernando Jensen, Fernando Daniel Domínguez y de la empresa Baires Fly S.A.

Según el requerimiento fiscal, se detectaron“ graves hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad”.

Según le indicaron fuentes de la investigación a Infobae, Picardi detectó una organización delictiva, con direccionamiento en las compras de medicamentos e insumos de alto costo, sobreprecios y pagos de sobornos a funcionarios públicos.