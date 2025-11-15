Atraparon al joven que robó a una mujer que llevaba a su bebé en brazos

La Policía de Córdoba detuvo al hombre acusado de robar a una mujer que llevaba a su bebé en brazos en un kiosco de barrio El Cerrito. El joven, de 24 años, tenía pedido de captura vigente por el episodio y era buscado desde hacía varios días.

Según informaron fuentes policiales, el personal del Comando de Acción Preventiva lo reconoció mientras caminaba por una de las calles del mismo sector donde se había producido el robo. Tras identificarlo, los efectivos procedieron a retenerlo y ponerlo a disposición de la Justicia.

El hecho había tomado notoriedad por la vulnerabilidad de la víctima y por la agresividad con la que el atacante actuó dentro del comercio. Tras la intervención policial, se aguardan nuevas medidas judiciales vinculadas a la causa.