Bomberos combatieron un incendio en 2.500 toneladas de soja almacenada

Esta tarde, un incendio industrial movilizó a los Bomberos Voluntarios de Marcos Juárez hacia la planta de acopio de la Cooperativa General Paz, ubicada sobre ruta 9, donde se registró un foco activo dentro de un silo con unas 2.500 toneladas de soja.

El aviso se recibió alrededor de las 18:30, momento en que las dotaciones llegaron al predio y confirmaron que el fuego avanzaba en el interior del cereal almacenado. Para iniciar el control, los equipos operaron desde la Unidad Escalera, el techo del silo y los laterales, mientras otra parte del personal trabajaba en retirar el material afectado.

La magnitud del incidente exigió un despliegue sostenido: se arrojaron 90.000 litros de agua, intervinieron seis unidades y participaron treinta bomberos, a lo largo de un operativo que se extendió durante siete horas. También colaboraron regadores municipales y personal de la cooperativa en las tareas de apoyo.

Las causas del incendio están en evaluación, mientras el personal continúa las labores de enfriamiento para evitar nuevas reactivaciones dentro de la estructura.