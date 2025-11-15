Caso Cecilia Strzyzowski: el jurado volvió a deliberar hoy en una audiencia protocolar

Los miembros del jurado volvieron a deliberar este sábado a partir de las 8 de la mañana con el fin de acordar un veredicto contra el Clan Sena, acusado por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido en junio de 2023.

En diálogo con Agencia Noticias Argentinas, el abogado Gustavo Brien, que representa a Gloria Romero -madre de Cecilia-, destacó que se trata de una audiencia protocolar ya que los jurados sólo tienen tiempo hasta las 14 horas para acordar el dictamen.