Chocaron dos vehículos y uno terminó volcando

Tanti. En la intersección de calle Salta y Ruta 28, en la localidad de Tanti, se registró en la mañana de hoy un accidente de tránsito que involucró a dos vehículos. Personal policial fue comisionado al lugar, donde por causas que aún se investigan, cerca de las 10,30 hs colisionaron un automóvil Honda Fit, conducido por una mujer de 66 años, y una camioneta Ford Ranger al mando de un hombre de 36 años, quien viajaba acompañado por su hijo de 6. Como consecuencia del impacto, la Ford Ranger terminó volcando sobre la carpeta asfáltica.

Minutos después, el servicio de emergencias médicas asistió a los ocupantes de ambos rodados. Afortunadamente, ninguno de los involucrados presentó heridas de gravedad ni diagnósticos de relevancia.

Las autoridades continúan trabajando para determinar las circunstancias del siniestro.